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Нетаниягу и Путин поговорили о помиловании Иссахар | Фото:21.10 18:11   MIGnews.com

Нетаниягу и Путин поговорили о помиловании Иссахар

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент России Владимир Путин обсудили возможность помилования израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной к 7,5 годам заключения.

По данным "13 канала", это произошло во время переговоров по случаю дня рождения премьер-министра.

Детали разговора по поводу Иссахар пока не раскрываются. Семья также пока не была проинформирована.

Как сообщает "РИА Новости", помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил тот факт, что тема о помиловании затрагивалась в ходе переговоров. "Эта тема на слуху, и она в той или иной теме затрагивалась", – сказал он.

Более того, 21 октября защита Наамы подаст апелляцию на приговор в российский суд. Также ожидается, что на следующий день юристы встретятся с израильтянкой в тюрьме под Москвой, где она находится.


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