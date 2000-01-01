Нетаниягу и Путин поговорили о помиловании Иссахар
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент России Владимир Путин обсудили возможность помилования израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной к 7,5 годам заключения.
По данным "13 канала", это произошло во время переговоров по случаю дня рождения премьер-министра.
Детали разговора по поводу Иссахар пока не раскрываются. Семья также пока не была проинформирована.
Как сообщает "РИА Новости", помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил тот факт, что тема о помиловании затрагивалась в ходе переговоров. "Эта тема на слуху, и она в той или иной теме затрагивалась", – сказал он.
Более того, 21 октября защита Наамы подаст апелляцию на приговор в российский суд. Также ожидается, что на следующий день юристы встретятся с израильтянкой в тюрьме под Москвой, где она находится.