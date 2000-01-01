Иран потребовал от США обмена пленными

Официальный представитель министерства Аббас Мусави заявил, что задержанные иранцы "должны быть освобождены".
"Мы передали список имен, которые должны быть освобождены. Мы надеемся, что эти усилия в сочетании с доброй волей скоро окупятся, и мы увидим на свободе доктора Сулеймани и других иранцев из плена американцев", – сказал он перед журналистами.
По данным Тегерана, иранского ученого профессора Масуда Сулеймани и других задержали по "необоснованным обвинениям". Не ясно, сколько еще иранцев находятся в США, а реакции со стороны Америки на заявление Ирана пока не последовало.
В свою очередь, министр иностранных дел Мухаммед Джавад Зариф объявил, что надеется услышать "хорошие новости в ближайшее время".
Сулеймани был задержан в прошлом году по обвинению в нарушении торговых санкций, в попытках доставить биологический материал в Иран.