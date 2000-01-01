Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Иран потребовал от США обмена пленными | Фото:21.10 17:50   MIGnews.com

Иран потребовал от США обмена пленными

Министерство иностранных дел Ирана отправило Вашингтону список удерживаемых лиц, которые предлагаются на обмен пленными на фоне растущей напряженности.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Официальный представитель министерства Аббас Мусави заявил, что задержанные иранцы "должны быть освобождены".

"Мы передали список имен, которые должны быть освобождены. Мы надеемся, что эти усилия в сочетании с доброй волей скоро окупятся, и мы увидим на свободе доктора Сулеймани и других иранцев из плена американцев", – сказал он перед журналистами.

По данным Тегерана, иранского ученого профессора Масуда Сулеймани и других задержали по "необоснованным обвинениям". Не ясно, сколько еще иранцев находятся в США, а реакции со стороны Америки на заявление Ирана пока не последовало.

В свою очередь, министр иностранных дел Мухаммед Джавад Зариф объявил, что надеется услышать "хорошие новости в ближайшее время".

Сулеймани был задержан в прошлом году по обвинению в нарушении торговых санкций, в попытках доставить биологический материал в Иран.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:11
Нетаниягу и Путин поговорили о помиловании Иссахар
17:32
Муниципалитеты к Нетаниягу: немедленно почините забор
17:07
Иран всколыхнуло мощное землетрясение
16:48
Джереми Реннера могут снять с роли Соколиного Глаза
16:29
Ливан объявил о вторжении израильского БПЛА
15:52
Нападение на ЦАХАЛ в Ицхар: Перец требует действий
15:33
"Хизбалла" перебросила силы под Дамаск
15:10
Кибератаки устраивали не иранцы, а русские хакеры
14:40
Биньямин Нетаниягу и Владимир Путин обсудили Сирию
14:04
В Ашкелоне арестована пара по подозрению в избиении ребенка
12:49
Глава РФ поздравил Нетаниягу с 70-летием
12:02
Израиль отправит на Олимпиаду рекордное число спортсменов
11:40
Иран осудил действия Турции в Сирии
11:28
Ганц: Нетаниягу, выборы закончились 17 сентября
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus