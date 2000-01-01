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Нападение на ЦАХАЛ в Ицхар: Перец требует действий | Фото:21.10 15:52   MIGnews.com

Нападение на ЦАХАЛ в Ицхар: Перец требует действий

Лидер партии "Авода" Амир Перец потребовал созыва комитета Кнессета для решения вопроса о нападении поселенцев на солдат в Ицхаре.

С таким заявлением он выступил в понедельник, 21 октября, передает The Times of Israel.

В частности, Перец назвал такие действия "террором в полном смысле этого слова". Он направил письмо Габи Ашкенази ("Кахоль Лаван"), главе Комитета по иностранным делам и обороне, в котором он сказал, что "повторяющиеся случаи" насилия со стороны поселенцев следует рассматривать как терроризм.

"С ними нужно обращаться соответствующим образом и пресекать такие действия на корню, без компромиссов", – подчеркнул лидер "Авода".

Он добавил, что полиция и военные должным образом реагируют на насилие, однако, по его словам, "этого недостаточно в свете слабости, проявленной правительством и его главой" при рассмотрении подобных инцидентов. В связи с этим Перец потребовал созыва комитета для срочного рассмотрения этого дела.

Лидер "Авода" также подчеркнул, что активисты выступят в поддержку ЦАХАЛа и против "еврейского террора" возле штаб-квартиры армии в Тель-Авиве в понедельник вечером.


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