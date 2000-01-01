21.10 14:40 MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу и Владимир Путин обсудили Сирию

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поговорили по телефону в субботу, 19 октября. Они обсудили события в Сирии и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, говорится в заявлении Кремля.В начале этого месяца Нетаниягу звонил Путину, чтобы поздравить его с днем рождения. Президенту РФ исполнилось 67 лет. Владимир Путин также поздравил Биньямина Нетаниягу с 70-летием.В преддверии выборов Нетаниягу вылетел в Россию, чтобы встретиться с Путиным в Сочи. После встречи премьер-министр Израиля сказал, что отношения двух стран никогда не были лучше.