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Иран осудил действия Турции в Сирии | Фото:21.10 11:40   MIGnews.com

Иран осудил действия Турции в Сирии

Иран осудил создание Турцией военных постов в Сирии, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, добавив, что следует уважать целостность ключевого регионального союзника Тегерана.

"Мы против создания Анкарой военных постов в Сирии ... Проблемы должны решаться дипломатическими средствами ... Следует уважать целостность Сирии", - заявил Мусави на еженедельной пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире по государственному телевидению.

В четверг Турция согласилась на переговорах с вице-президентом США Майком Пенсом на перемирие, чтобы дать время курдским боевикам уйти из "безопасной зоны", которую Анкара намеревается установить возле своей границы с Сирией.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что Анкара продолжит наступление на северо-восток Сирии и "размозжит головы террористов", если сделка с Вашингтоном о выводе курдских боевиков из этого района не будет полностью выполнена.

Близкий союзник президента Сирии Башара Асада, Иран предложил привлечь сирийских курдов, правительство Сирии и Турцию к переговорам по обеспечению безопасности вдоль турецко-сирийской границы после военного вторжения Турции в северную Сирию для борьбы с курдскими силами.


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