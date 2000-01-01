21.10 11:40 MIGnews.com

Иран осудил действия Турции в Сирии

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Иран осудил создание Турцией военных постов в Сирии, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, добавив, что следует уважать целостность ключевого регионального союзника Тегерана."Мы против создания Анкарой военных постов в Сирии ... Проблемы должны решаться дипломатическими средствами ... Следует уважать целостность Сирии", - заявил Мусави на еженедельной пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире по государственному телевидению.В четверг Турция согласилась на переговорах с вице-президентом США Майком Пенсом на перемирие, чтобы дать время курдским боевикам уйти из "безопасной зоны", которую Анкара намеревается установить возле своей границы с Сирией.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что Анкара продолжит наступление на северо-восток Сирии и "размозжит головы террористов", если сделка с Вашингтоном о выводе курдских боевиков из этого района не будет полностью выполнена.Близкий союзник президента Сирии Башара Асада, Иран предложил привлечь сирийских курдов, правительство Сирии и Турцию к переговорам по обеспечению безопасности вдоль турецко-сирийской границы после военного вторжения Турции в северную Сирию для борьбы с курдскими силами.