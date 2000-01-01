Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО

Глава французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен призвала приостановить членство Турции в Североатлантическом альянсе в связи с проводимой турецкой армией в северо-восточных областях Сирии военной операцией.
По мнению Ле Пен, Анкара нарушила критерии пребывания в военном альянсе. Об этом сообщает ТАСС.
"Турция нарушила критерии пребывания в НАТО, необходимо приостановить ее участие в альянсе". - заявила она в ходе эфира радиостанции RTL.
Также Ле Пен заявила, что также следует прекратить запланированные на период с 2021 по 2027 год денежные выплаты Турции в рамках программы помощи кандидатам на вступление в ЕС, которые должны составить 6 миллиардов евро.