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Ганц: Нетаниягу, выборы закончились 17 сентября 21.10 11:28   MIGnews.com

Ганц: Нетаниягу, выборы закончились 17 сентября

Лидер партии Кахоль Лаван Бени Ганц отреагировал на видео, опубликованное в сети премьер-министром Биньямином Нетаниягу. В клипе "Секретный план Ганца, Лапида и Либермана" перечисленные лидеры обвиняются в намерении создать правительство меньшинства при поддержке арабов.

Ганц заявил: “Нетаниягу, предвыборная кампания завершилась 17 сентября. Вместо того, чтобы тратить свое время на видео, верни мандат президенту и дай нам сформировать либеральное правительство национального единства, которое будет заботиться о всех гражданах Израиля”.

Два дня назад Нетаниягу предложил Ганцу план создания правительства национального единства, но лидер Кахоль Лаван его отверг и потребовал, чтобы Нетаниягу вернул мандат на формирование правительства президенту.


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