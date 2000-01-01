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Либерман: Биби 23 года был главным коллаборационистом  21.10 10:48   MIGnews.com

Либерман: Биби 23 года был главным коллаборационистом 

Лидер партии Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман атаковал главу правительства Биньямина Нетаниягу.

Неудовольствие Либермана породил клип “Тайная программа Ганца, Лапида и Либермана”, который Нетаниягу опубликовал в твиттер.

Либерман опубликовал гневный ответный пост, в котором сообщает: “Господин глава правительства, твои фальшивые обвинения, твои попытки приклеить ярлык к каждому, кто хоть в чем-то не согласен с тобой не помогут скрыть тот факт, что тебе три раза подряд  не удалось сформировать правительство. Вместо того, чтобы взять на себя ответственность за твои провалы и за потерю девяти мандатов на выборах, ты инициировал третью предвыборную кампанию . Твое последнее видео - наилучшее доказательство того, что ты идешь к еще одной кампании выборов, а не к созданию широкого либерального правительства национального единства.  Вместо того, чтобы честно в этом признаться, ты навязываешь всем правительство религиозного принуждения. Всякий разумный человек понимает, что ты готов пожертвовать большинством граждан ради выгоды нескольких бизнесменов-харедим. Это - причина того, что ты заморозил соглашение по Стене Плача - соглашение, которое ты сам провел при подавляющей поддержке в правительстве, отказался от поддержки закона о призыве, несмотря на то, что сам голосовал за него в первом чтении, и отказался рассмотреть в правительстве доклад главы комиссии по гиюра Нисима - которого ты сам и назначил. Ты отрицаешь тот факт, что на протяжении 23 лет ты был главным коллаборационистом Арафата, Ахмеда Тиби, ПА, ХАМАСа и Объединенного Списка. К несчастью, в последние месяцы по твоим прямым указаниям миллионы долларов отправлялись на поддержку террористических активистов  в Газу.

Но несмотря на все, что случилось по твоей вине, я хочу пожелать тебе счастливого Суккота, и желаю тебе, в связи с 70-летием, чтобы облака подозрений над твоей головой развеялись, желаю здоровья и долгих лет жизни”.


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