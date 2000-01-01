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В Египте прошли редкие протесты против Сисси | Фото:21.09 09:27   MIGnews.com

В Египте прошли редкие антиправительственные протесты

В пятницу, 20 сентября, в Каире и других египетских городах разразились редкие протесты против действующего президента Египта Абдул Фаттах ас-Сисси. Однако, вмешалась полиция и быстро разогнала протестующих, сообщили журналисты AFP.

Десятки людей вышли ночью на демонстрации вокруг площади Тахрир - эпицентра революции 2011 года. Такие демонстрации являются редким проявлением общественного мнения, так как Египет фактически запретил протесты по закону, принятому после военного свержения исламистов в 2013 году.

Как минимум пять демонстрантов были арестованы. Полиция применяла слезоточивый газ против демонстрантов. Видеозаписи демонстраций были размещены в сети под хэштегом #Tahrir_Square, которые облетели весь мир.

Протест отчасти направлены на поддержку, изгнанного строительного подрядчика Мухаммеда Али, который публикует вирусные видео из Испании, обвиняя Сисси и военных в безудержной коррупции. Сисси категорически отрицал обвинения на прошлой неделе на молодежной конференции, заверяя египтян, что он "честен и верен" своему народу и военным.

В своем последнем видео, опубликованном рано утром в пятницу, Али призвал египтян выйти на улицы.




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