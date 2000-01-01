21.09 19:30 MIGnews.com

"Нетаниягу надеется на помилование в обмен на отставку"

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Политический корреспондент 13-го канала и наиболее известный из ненавистников Нетаниягу, Равив Дрюкер, опубликовал очередное сенсационное сообщение, связанное с расследованием “коррупционных дед” премьера.Дрюкер утверждает, что на протяжении “нескольких месяцев” Нетаниягу “без лишнего шума изучает возможность сделки - помилование в обмен на уход из общественной жизни”.Дрюкер утверждает, что Нетаниягу надеется получить “помилование” от президента. Текст “помилования” гарантирует Нетаниягу иммунитет от уголовного преследования по всем расследуемым против него делам - в обмен на его уход с государственной службы.Дрюкер утверждает, что Нетаниягу говорил на эту тему “минимум с одним человеком” и выразил пессимизм относительно перспектив того, что президент Ривлин подобное помилование подпишет.Нетаниягу якобы подослал к Ривлину своего посланника. Тот получил ответ, что действия президента будут в очень большой степени зависеть от того, что решит юридический советник правительства Авихай Мандельблитт.В пользу Нетаниягу действуют несколько влиятельных людей, изучающих описанные перспективы с юридической точки зрения и с точки зрения медиа. Одним из этих лиц якобы является бывший лидер Аводы Ицхак Герцог, ранее призывавший помиловать Нетаниягу по одному из дел. Дрюкер говорит, что “природа участия Герцога неясна”, и что сам Герцог отрицает свою причастность к данной инициативе.От имени премьер-министра материал Дрюкера был прокомментирован следующим образом: “Речь идет о прозрачном и совершенно фальшивом спине, вся цель которого - причинить вред правой коалиции. Единственным возможным правительством является правительство национального единства, которое может быть создано исключительно посредством диалога. Поэтому, отказ Ганца встречаться с Нетаниягу является попыткой затянуть Израиль в третьи выборы. Адвокат премьер-министра явится на досудебные слушания и предъявит сокрушительные аргументы”.Ранее пресс-представитель премьера опроверг информацию о том, что нетаниягу пытается заключить сделку с правосудием. Он сказал: “Нет никаких оснований под фальшивыми сообщениями о том, что премьер-министр намерен достичь сделки с прокуратурой. Премьер-министр явится на слушания и представит сокрушительные аргументы”.Аналитик телеканала КАН Мордехай Гилат распространил информацию о том, как судебно-юридическая система восприняла информацию о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается заключить сделку со следствием в обмен на уход из политической жизни.Гилат сообщает: “Прокуратура выступит против такой сделки - в случае, если она не будет предусматривать признания вины и приговора с реальным сроком”.