В Иране считают санкционную политику США неудачной
На сайте Министерства иностранных дел Ирана появилось заявление его представителя Аббаса Мусави.
В Министерстве считают, что санкционная политика США против Тегерана оказалась неудачной.
"Американцы должны признать, что санкционная политика провалилась. Злоупотребление этим инструментом, а также использование доллара в качестве оружия поставили под сомнение репутацию Вашингтона и положили конец восприятию США в качестве надежного экономического партнера", – заявил Мусави.