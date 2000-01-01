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В Иране считают санкционную политику США неудачной 21.09 18:16   MIGnews.com

В Иране считают санкционную политику США неудачной

На сайте Министерства иностранных дел Ирана появилось заявление его представителя Аббаса Мусави.

В Министерстве считают, что санкционная политика США против Тегерана оказалась неудачной.

"Американцы должны признать, что санкционная политика провалилась. Злоупотребление этим инструментом, а также использование доллара в качестве оружия поставили под сомнение репутацию Вашингтона и положили конец восприятию США в качестве надежного экономического партнера", – заявил Мусави.


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