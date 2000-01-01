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В Гонконге произошли столкновения протестующих с полицией | Фото:21.09 13:11   MIGnews.com

В Гонконге произошли столкновения протестующих с полицией

В субботу, 21 сентября, произошли очередные столкновения между полицией Гонконга и протестующими. Сотрудники правоохранительных органов пытаются разогнать митингующих, применяя против них слезоточивый газ.

Это просиходит после того, как прокитайские группы разрушили некоторые из "стен Леннона" - граффити с призывами и лозунгами к демократии по всему городу.

Ближе у полудню десятки сторонников Пекина начали разрушать стены Леннона", призывающих к демократии и осуждающих вмешательство Китая в бывшую британскую колонию, что спровоцировало новую волну протестов.


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