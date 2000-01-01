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Историк: Сталин убил больше украинцев, чем Гитлер евреев | Фото:21.07 14:44   MIGnews.com

Историк: Сталин убил больше украинцев, чем Гитлер евреев

Конгрессмен Техаса сравнил Холокост с искусственным голодомором, который уничтожил Советскую Украину в начале 1930-х годов, сообщает в субботу, 21 июля The Times of Israel.

Выступая на этой неделе на конференции, организованной консервативным Американским институтом предпринимательства, член комитета Республиканской партии по вопросам безопасности, член палаты представителей Национальной конфедерации безопасности США, заявил, что "Сталин убил больше людей в Украине, чем Гитлер убил евреев во Второй мировой войне. Они в основном убивали их за хлеб и продукты питания, которые они производили в Украине".

Отметим, что массовый голодомор в 1932-33 годах был вызван сталинской политикой коллективизации. Во время голода Москва настаивала на увеличении производственных квот и конфискации семенного зерна, в то время как крестьяне голодали.

В то время как это затрагивало граждан по всему Советскому Союзу, Украина особенно сильно пострадала. В то время как миллионы людей умерли от голода, точный подсчет жертв стал предметом спора.

Некоторые ученые, такие как украинско-канадский историк Джон-Пол Химка, разместили насчитали около 4 миллионов, а украинские националисты утверждают, что их больше, чем в два раза.

Еврейские группы, такие как Центр Симона Визенталя, заявили, что попытки сравнить Голодомор и Холокост имеют намерение или эффект минимизации Холокоста.
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