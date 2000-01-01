22.07 07:15 MIGnews.com

Египет осудил Израиль за принятие Национального закона

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Египет осуждает Израиль за принятие национального закона, говорится в заявлении МИД арабской республики. В Каире считают, что данное решение подрывает шансы на достижение мира в регионе и справедливого разрешения палестинской проблемы.Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что принятый Кнессетом закон "закрепляет оккупацию и расовую сегрегацию". В МИД добавили, что этот шаг может негативно "повлиять на право возвращения палестинских беженцев".Также министерство призвало мировое сообщество "сыграть свою роль в сохранении исторических и юридических прав палестинского народа и продолжить работу по возобновлению переговоров и продвижению мирного процесса".