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Китай и ОАЭ договорились укреплять сотрудничество | Фото:21.07 15:11   MIGnews.com

Китай и ОАЭ договорились укреплять сотрудничество

ОАЭ и Китай договорились укреплять сотрудничество двух стран в нефтегазовой сфере. Об этом стало известно по итогам визита китайского лидера Си Цзиньпина в ОАЭ.

Об этом в субботу, 21 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Китая.

По данным издания, стороны договорились также всячески способствовать увеличению взаимодействия нефтегазовых предприятий двух стран.

"Стороны дали высокую оценку дружественному и плодотворному сотрудничеству между вооруженными силами двух стран, выразили готовность создать механизм сотрудничества вооруженных сил двух стран, укреплять деловое сотрудничество в области контактов на высоком уровне, взаимодействие между разными видами войск, проводить совместные тренировки, подготовку кадров", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.

Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин в связи с его официальным визитом в ОАЭ заявил, что Китай надеется на развитие двусторонних отношений с Объединенными Арабскими
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