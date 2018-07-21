Китай и ОАЭ договорились укреплять сотрудничество

ОАЭ и Китай договорились укреплять сотрудничество двух стран в нефтегазовой сфере. Об этом стало известно по итогам визита китайского лидера Си Цзиньпина в ОАЭ.
Об этом в субботу, 21 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Китая.
По данным издания, стороны договорились также всячески способствовать увеличению взаимодействия нефтегазовых предприятий двух стран.
"Стороны дали высокую оценку дружественному и плодотворному сотрудничеству между вооруженными силами двух стран, выразили готовность создать механизм сотрудничества вооруженных сил двух стран, укреплять деловое сотрудничество в области контактов на высоком уровне, взаимодействие между разными видами войск, проводить совместные тренировки, подготовку кадров", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.
Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин в связи с его официальным визитом в ОАЭ заявил, что Китай надеется на развитие двусторонних отношений с Объединенными Арабскими