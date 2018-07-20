Иран планирует кибератаки против США и Европы

Иранские хакеры подготовили инфраструктуру для массированных атак против США и Евросоюза.
Об этом в субботу, 21 июля сообщает телекомпания NBC, которая ссылается на неназванных представителей американских властных структур, передает New York Daily News.
"Иранские хакеры подготовили основу для осуществления обширных кибератак на объекты инфраструктуры Соединенных Штатов и Европы, а также на частные компании. В связи с этим США проводят оповещение своих союзников, укрепляют свою оборону и разрабатывают возможные варианты контратак, сообщили несколько высокопоставленных официальных лиц США", — говорится в материале телеканала.
Однако собеседники телеканала добавили, что "несмотря на то, что у Ирана есть кибероружие для хакерских атак, сейчас нет сведений об атаках в ближайшее время".
Между тем Соединенные Штаты призвали союзников усилить киберзащиту из-за риска атак.