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Иран планирует кибератаки против США и Европы | Фото:21.07 11:43   MIGnews.com

Иран планирует кибератаки против США и Европы

Иранские хакеры подготовили инфраструктуру для массированных атак против США и Евросоюза.

Об этом в субботу, 21 июля сообщает телекомпания NBC, которая ссылается на неназванных представителей американских властных структур, передает New York Daily News.

"Иранские хакеры подготовили основу для осуществления обширных кибератак на объекты инфраструктуры Соединенных Штатов и Европы, а также на частные компании. В связи с этим США проводят оповещение своих союзников, укрепляют свою оборону и разрабатывают возможные варианты контратак, сообщили несколько высокопоставленных официальных лиц США", — говорится в материале телеканала.

Однако собеседники телеканала добавили, что "несмотря на то, что у Ирана есть кибероружие для хакерских атак, сейчас нет сведений об атаках в ближайшее время".

Между тем Соединенные Штаты призвали союзников усилить киберзащиту из-за риска атак.
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