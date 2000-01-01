21.06 09:26 MIGnews.com

Ликуд требует наказать Рину Мацлиах

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Партия Ликуд обратилась в в совет второго Рашут Ха Шния и в Совет Журналистов Израиля с требованием предпринять дисциплинарные акции против журналистки Рины Мацлиах и 12-го канала израильского ТВ.В письме Ликуда сообщается, что заявление Мацлиах о том, что “избиратель Ликуда проголосует за Нетаниягу даже в случае, если тот изнасилует его дочь” “наносит серьезный ущерб чувствам сторонникам Ликуда и нарушает демократические ценности”.Партия Ликуд требует, чтобы против Мацлиах и 12-го канала “были предприняты акции надзора и принудительного исполнения”, находящиеся в распоряжении соответствующих инстанций.