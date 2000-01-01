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Ликуд требует наказать Рину Мацлиах 21.06 09:26   MIGnews.com

Ликуд требует наказать Рину Мацлиах

Партия Ликуд обратилась в в совет второго Рашут Ха Шния и в Совет Журналистов Израиля  с требованием предпринять дисциплинарные акции против журналистки Рины Мацлиах и 12-го канала израильского ТВ.

В письме Ликуда сообщается, что заявление Мацлиах о том, что “избиратель Ликуда проголосует за Нетаниягу даже в случае, если тот изнасилует его дочь” “наносит серьезный ущерб  чувствам сторонникам Ликуда и нарушает демократические ценности”.

Партия Ликуд требует, чтобы против Мацлиах и 12-го канала “были предприняты акции надзора  и принудительного исполнения”, находящиеся в распоряжении соответствующих инстанций.


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