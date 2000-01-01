Ликуд требует наказать Рину Мацлиах

Партия Ликуд обратилась в в совет второго Рашут Ха Шния и в Совет Журналистов Израиля с требованием предпринять дисциплинарные акции против журналистки Рины Мацлиах и 12-го канала израильского ТВ.
В письме Ликуда сообщается, что заявление Мацлиах о том, что “избиратель Ликуда проголосует за Нетаниягу даже в случае, если тот изнасилует его дочь” “наносит серьезный ущерб чувствам сторонникам Ликуда и нарушает демократические ценности”.
Партия Ликуд требует, чтобы против Мацлиах и 12-го канала “были предприняты акции надзора и принудительного исполнения”, находящиеся в распоряжении соответствующих инстанций.