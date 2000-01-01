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`Новый рекорд ненависти к Ликуду` 21.06 08:32   MIGnews.com

"Новый рекорд ненависти к Ликуду"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, дождавшись исхода субботы опубликовал собственную реакцию на заявление журналистки Рины Мацлиах о том, что “избиратель Биби проголосует за него, даже если он изнасилует его дочь”.

Нетаниягу написал: "Рина, стыдись! Твоя отвратительная  ненависть к избирателям Ликуда и ко мне  побила новые рекорды. Сначала ты называла нас слепым стадом , а сегодня ты нашла такие слова, что я даже не могу их повторить - и ты все еще считаешься “журналистской”. Стыд и срам!”


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