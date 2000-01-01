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Профессор Гротто: мы можем открыть экономику 21.06 08:06   MIGnews.com

Профессор Гротто: мы можем открыть экономику

Заместитель генерального директора министерства здравоохранения профессор Итамар Гротто прокомментировал доклад военной разведки ЦАХАЛа, в котором говорится о возможном начале второй волны коронавируса в Израиле.

Профессор Гротто, выступая в эфире радио Галей ЦАХАЛ заявил: “ Нет никакой причины отступать, мы можем открыть экономику. Нужно привыкать жить в тени коронавируса, и воевать с ней  теми средствами, которые нам известны - эпидемиологическими расследованиями, изучением каждого отдельного случая заражения и использованием масок


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