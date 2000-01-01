21.06 08:06 MIGnews.com

Профессор Гротто: мы можем открыть экономику

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Заместитель генерального директора министерства здравоохранения профессор Итамар Гротто прокомментировал доклад военной разведки ЦАХАЛа, в котором говорится о возможном начале второй волны коронавируса в Израиле.Профессор Гротто, выступая в эфире радио Галей ЦАХАЛ заявил: “ Нет никакой причины отступать, мы можем открыть экономику. Нужно привыкать жить в тени коронавируса, и воевать с ней теми средствами, которые нам известны - эпидемиологическими расследованиями, изучением каждого отдельного случая заражения и использованием масок