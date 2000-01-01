Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Нетаниягу хочет возобновить слежку за зараженными | Фото:21.06 09:59   MIGnews.com

Нетаниягу хочет возобновить слежку за зараженными

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается возобновить программу, позволяющую ШАБАКу использовать конфиденциальные личные данные для отслеживания носителей коронавируса COVID-19 и всем, кто контактировал с инфицированным.

Об этом сообщил источник в канцелярии главы правительства в комментарии Haaretz.

"Если уровень заболеваемости будет продолжать расти, премьер попросит пересмотреть использование цифровых средств" – сказал он.

Соответствующая информация была предоставлена после того, как заместитель министра минздрава Йоав Киш призвал к скорейшему принятию закона, разрешающего программу слежки, которую заморозили ранее в этом месяце.

По состоянию на вечер 20 июня, за сутки было диагностировано 294 новых случаев заражения вирусом. Количество активных носителей составило 4668 человек. Информация про программу слежки была распространена накануне экстренной встречи руководителей министерств, в ходе которой будут обсуждать устойчивый рост уровня распространенности коронавируса.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:13
Кабан покусал мальчика в Хайфе
10:03
В Израиле намерены увеличить штраф за отказ носить маски
09:38
Глава банка Апоалим ушел в отставку по состоянию здоровья
09:26
Ликуд требует наказать Рину Мацлиах
09:17
Оптоволоконный кабель: Безек обещает решение до конца года
08:32
"Новый рекорд ненависти к Ликуду"
08:30
Трое зарезаны на марше памяти Джорджа Флойда в Британии
08:17
В Кнессете утвердят законопроект о легализации каннабиса
08:11
Он-лайн трансляция солнечного затмения в Израиле  
08:06
Профессор Гротто: мы можем открыть экономику
07:49
"Рина Мацлиах изнасиловала миллион избирателей Ликуда"
07:35
"Хизбалла" выпустила новое видео с угрозами Израилю  
07:10
Страны Европы против антииранских санкций ООН
07:03
В Израиле - потрясающее солнечное затмение
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  