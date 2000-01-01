21.06 09:59 MIGnews.com

Нетаниягу хочет возобновить слежку за зараженными

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается возобновить программу, позволяющую ШАБАКу использовать конфиденциальные личные данные для отслеживания носителей коронавируса COVID-19 и всем, кто контактировал с инфицированным.Об этом сообщил источник в канцелярии главы правительства в комментарии Haaretz."Если уровень заболеваемости будет продолжать расти, премьер попросит пересмотреть использование цифровых средств" – сказал он.Соответствующая информация была предоставлена после того, как заместитель министра минздрава Йоав Киш призвал к скорейшему принятию закона, разрешающего программу слежки, которую заморозили ранее в этом месяце.По состоянию на вечер 20 июня, за сутки было диагностировано 294 новых случаев заражения вирусом. Количество активных носителей составило 4668 человек. Информация про программу слежки была распространена накануне экстренной встречи руководителей министерств, в ходе которой будут обсуждать устойчивый рост уровня распространенности коронавируса.