21.06 08:17 MIGnews.com

В Кнессете утвердят законопроект о легализации каннабиса

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В воскресенье, 21 июня, законодательный комитет должен одобрить законопроект, который исключит уголовную ответственность за использование каннабиса."Мой законопроект о декриминализации употребления каннабиса будет одобрен законодательным комитетом сегодня. Это большая новость в борьбе за более чем миллион граждан и десятки тысяч пациентов, ожидающих того дня, когда Государство Израиль перестанет относиться к ним как к преступникам", – сказал автор проекта, депутат Кнессета Шарен Хаскель от "Ликуда".Второй законопроект представил депутат от "Кахоль Лаван" Рам Шефа. Рассмотрение этих документов было отложено на прошлой неделе, отчасти из-за оппозиции. Орли Леви- Абукасис (Гешер) в конечном итоге разрешила внесение законопроектов в комитет при условии, что они будут согласованы с ее министерством.Согласно законопроекту, использование конопли будет разрешено израильтянам с 21 года, за исключением тех, кто работает на должностях в сфере безопасности. Будет запрещено водить машину при употреблении каннабиса, будет создан фонд для информирования детей в школах о опасности употребления и предотвращения зависимости.Все рекламные ограничения, относящиеся к табаку, будут также распространяться и на каннабис. Если законопроект будет принят, это откроет путь для создания розничных магазинов.Законопроект должен пройти три чтения на пленуме Кнессета.