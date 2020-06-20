21.06 07:13 MIGnews.com

"Поклонник выберет Биби, даже если он изнасилует его дочь"

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Ведущая шоу 12-го канала израильского ТВ “Встреча с Прессой” Рина Мацлиах заявила в эфире программы: “Избиратели Нетаниягу дают интервью и говорят: "Даже если он изнасилует мою дочь, я за него проголосую”.Участвовавший в программе Рон Цор заметил: “Рина, я думаю, что это преувеличение”. Рина это ответила: “Это преувеличение, которое я слышала”.Через несколько минут Мацлиах подумала, что ей стоит извиниться. Она заявила, что “отменяет” свои слова, и что выбор ее слов “был неудачным”.