"Поклонник выберет Биби, даже если он изнасилует его дочь"
Ведущая шоу 12-го канала израильского ТВ “Встреча с Прессой” Рина Мацлиах заявила в эфире программы: “Избиратели Нетаниягу дают интервью и говорят: "Даже если он изнасилует мою дочь, я за него проголосую”.
Участвовавший в программе Рон Цор заметил: “Рина, я думаю, что это преувеличение”. Рина это ответила: “Это преувеличение, которое я слышала”.
Через несколько минут Мацлиах подумала, что ей стоит извиниться. Она заявила, что “отменяет” свои слова, и что выбор ее слов “был неудачным”.