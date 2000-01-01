21.06 14:19 MIGnews.com

Первые в Европе: в Сербии стартовали выборы

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В Сербии 21 июня, в 07:00, стартовали парламентские и местные выборы.Это первая страна Европы, которая открыла голосование с момента начала пандемии коронавируса COVID-19.В выборах участвует 21 партия. Кандидаты борются за 250 мест в парламенте. Мандаты получат те, кто преодолеет 3% барьер.Одновременно проходят выборы глав муниципалитетов и депутатов местных советов. Избирательные участки будут работать до 22:00.Голосовать смогут избиратели за границей. За пределами Сербии работают 40 избирательных участков.Около 100 тысяч избирателей зарегистрировано в общинах в Косово, где будет работать 90 избирательных участков. Миссия ОБСЕ будет собирать бюллетени, которые будут в конце дня переданы в избирательной комиссии Сербии.