21.06 13:37 MIGnews.com

Нетаниягу: Иран продолжает лгать всему миру

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало осознавать, что Иран лжет о своих ядерных амбициях.Соответствующее заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу на открытии заседания правительства в воскресенье, 21 июня."Иран продолжает лгать международному сообществу, чтобы получить ядерное оружие. Сегодня МАГАТЭ осознает то, о чем мы говорили годами", – сказал Нетаниягу.Он сослался на резолюцию ООН по ядерной безопасности, которая, по его словам, "говорит сама за себя". В тексте документа озвучен призыв к Ирану сотрудничать с МАГАТЭ и предоставить ему доступ к предполагаемым бывшим ядерным объектам."Иран - это, прежде всего, проблема для всего мира, а затем региональная проблема, подрывающая стабильность всего Ближнего Востока, и это также вызов для Израиля", – сказал в свою очередь министр обороны Бенни Ганц.