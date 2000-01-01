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Нетаниягу: Иран продолжает лгать всему миру | Фото:21.06 13:37   MIGnews.com

Нетаниягу: Иран продолжает лгать всему миру

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало осознавать, что Иран лжет о своих ядерных амбициях.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу на открытии заседания правительства в воскресенье, 21 июня.

"Иран продолжает лгать международному сообществу, чтобы получить ядерное оружие. Сегодня МАГАТЭ осознает то, о чем мы говорили годами", – сказал Нетаниягу.

Он сослался на резолюцию ООН по ядерной безопасности, которая, по его словам, "говорит сама за себя". В тексте документа озвучен призыв к Ирану сотрудничать с МАГАТЭ и предоставить ему доступ к предполагаемым бывшим ядерным объектам.

"Иран - это, прежде всего, проблема для всего мира, а затем региональная проблема, подрывающая стабильность всего Ближнего Востока, и это также вызов для Израиля", – сказал в свою очередь министр обороны Бенни Ганц.


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