21.06 12:20 MIGnews.com

Нетаниягу: тяжелые прогнозы, возможно возвращение локдауна

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на открытии еженедельного заседания правительства Израиля.Нетаниягу предупредил о том, что правительство будет вынуждено вернуться к тем мерам карантина и изоляции, которые начали отменять два месяца назад, в случае, если продолжится рост случаев заражения коронавирусом.Нетаниягу заявил: “В конце прошлой неделе я провел совещание генеральными директорами соответствующих министерств и главами местных администраций, при участии различных экспертов. Они показали мне различные прогнозы, но каждый из этих прогнозов - очень тяжелый”.Премьер-министр предупредил: "Если мы немедленно не изменим нашего поведения, не будем носить маски и поддерживать социальную дистанцию, мы придем к необходимости вернуть локдаун. Никто из нас этого не хочет”.Нетаниягу также сообщил: “Мы предпринимаем все усилия для того, чтобы получить вакцину. Это - часть международных усилий, в которых участвует и Биологический Институт. Мы также инвестируем в вакцину компании Moderna. Это - гонка, которую мы все приветствуем, и я надеюсь мы в ней победим - но до этой победы у нас нет выбора, мы должны продолжать взвешенную политику с тем, чтобы открыть экономику и вести сносный образ жизни”.Лидер партии Ямина Нафтали Беннет прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Израиле.Беннет заявил: “Я в жизни не пойму, что происходит здесь. Может быть вы понимаете? Волна цунами коронавируса приближается к берегам нашей страны. Эта волна разрушит жизни сотен и тысяч израильтян. Послушайте меня. Я серьезен. Тут не до смеха. Я на протяжении многих недель предупреждал об этом, я кричал, я говорил о том, что необходимо предпринять. Я опубликовал два плана противодействия второй волне эпидемии. Но Нетаниягу-Ганц заняты глупостями - “норвежский закон”, раздел министерств, уважение. Нетаниягу-Ганц в жизни не выписали счет-фактуру, в жизни не имели дела с денежными потоками. Они никогда не смотрели в глаза работнику, которого пришлось уволить из-за локдауна. Может быть, им просто наплевать?”