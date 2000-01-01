21.06 12:03 MIGnews.com

Беннет: на Израиль надвигается цунами коронавируса

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Лидер партии Ямина Нафтали Беннет прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Израиле.Беннет заявил: “Я в жизни не пойму, что происходит здесь. Может быть вы понимаете? Волна цунами коронавируса приближается к берегам нашей страны. Эта волна разрушит жизни сотен и тысяч израильтян. Послушайте меня. Я серьезен. Тут не до смеха. Я на протяжении многих недель предупреждал об этом, я кричал, я говорил о том, что необходимо предпринять. Я опубликовал два плана противодействия второй волне эпидемии. Но Нетаниягу-Ганц заняты глупостями - “норвежский закон”, раздел министерств, уважение. Нетаниягу-Ганц в жизни не выписали счет-фактуру, в жизни не имели дела с денежными потоками. Они никогда не смотрели в глаза работнику, которого пришлось уволить из-за локдауна. Может быть, им просто наплевать?”