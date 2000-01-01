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Профессор Садецки: я совершенно спокойна 21.06 11:22   MIGnews.com

Профессор Садецки: я совершенно спокойна

Профессор Сигаль Садецки, глава службы народного здравоохранения министерства здравоохранения Израиля прокомментировала слухи о своей отставке.

Вечером 20 июня несколько израильских журналистов сообщили о “неминуемой отставке” профессора Итамара Гротто, заместителя генерального директора министерства здравоохранения, и профессора Сигаль Садецки.

Корреспондент 13-го канала Хен Зендер сообщила: “Сегодня вечером чиновники министерства здравоохранения подтвердили, что  в Совете Безопасности Израиля уверены -  профессор Гротто и профессор Садецки должны уйти с занимаемых должностей. В Совете Безопасности недовольны тем, как двое исполняют свои обязанности и уверены в том, что их следует заменить, и как можно быстрее”. В то же время, в самом Совете Безопасности опровергли данную информацию, заявив, что “довольны отличным сотрудничеством с руководством министерства здравоохранения, включая профессора Садецки и профессора Гротто”.

Профессор Садецки прокомментировала эти слухи в интервью радио Галей ЦАХАЛ утром 21 июня. Садецки заявила: “Я очень спокойна. Нет смысла тратить время на это”.

Садецки также говорила о волне эпидемии коронавируса в Израиле, и тех шагах, которые необходимо предпринять с тем, чтобы ее остановить.

Профессор Садецки заявила: “Мы не хотим возвращать локдаун. Очевидно, что если мы откроем экономику и допустим ошибки, нас ожидает масштабное заражение и самые малосимпатичные сценарии”.

Садецки также заметила, что неподчинение инструкциям министерства здравоохранения приведет к вспышкам коронавируса, и что Израиль обязан найти “правильный баланс”: “Вопрос о том, как мы это преодолеем, как мы пройдем через эту волну, как мы сохраним хорошую форму и как мы не допустим повторного локдауна”.

В ответ на на критику ее политики проведения тестов на коронавирус Садецки сказала: “Я не против тестирования, с точностью до наоборот, я требую чтобы их количество увеличили. Я - первая, кто требует больше тестов. Мы прислушиваемся ко всем и мы принимаем решения большой командой”.

Заместитель генерального директора министерства здравоохранения профессор Итамар Гротто прокомментировал доклад военной разведки ЦАХАЛа, в котором говорится о возможном начале второй волны коронавируса в Израиле.

Профессор Гротто, выступая в эфире радио Галей ЦАХАЛ заявил: “ Нет никакой причины отступать, мы можем открыть экономику. Нужно привыкать жить в тени коронавируса, и воевать с ней теми средствами, которые нам известны - эпидемиологическими расследованиями, изучением каждого отдельного случая заражения и использованием масок


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