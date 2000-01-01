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В Израиле намерены увеличить штраф за отказ носить маски 21.06 10:03   MIGnews.com

В Израиле намерены увеличить штраф за отказ носить маски

Портал ynet сообщает о том, что в ходе обсуждения ситуации с коронавирусом среди руководства Израиля, которое пройдет сегодня, 21 июня, будет поставлены вопрос об увеличении штрафа за отказ носить маски.

На настоящий момент штраф за это нарушение составляет 200 шекелей. В связи с массовостью подобного рода нарушений и продолжающимся ростом количества инфицированных на заседании правительства будет обсуждаться вопрос об ужесточении надзора за исполнением инструкций министерства здравоохранения.

Также сообщается о том, что правительство намерено существенно усилить систему выявления инфицированных и разрыва цепочек заражения.


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