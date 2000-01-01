21.06 22:00 MIGnews.com

Сирия: поиск останков пропавших в Первой ливанской войне

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Сирийские источники сообщают, что сирийские и российские военные разыскивают пропавших без вести израильтян, принимавших участие в Первой ливанской войне, на кладбище в районе Дамаска.Предполагается, что здесь были обнаружены останки Захария Баумеля, которые доставили в Израиль два месяца назад.Как сообщает журналист КАН, кладбище было закрыто из-за розыскных операций, и власти не позволяют никому приблизиться к нему.