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Сирия ищет пропавших израильтян на кладбище в районе Дамаска 21.06 22:00   MIGnews.com

Сирия: поиск останков пропавших в Первой ливанской войне

Сирийские источники сообщают, что сирийские и российские военные разыскивают пропавших без вести израильтян, принимавших участие в Первой ливанской войне, на кладбище в районе Дамаска.

Предполагается, что здесь были обнаружены останки Захария Баумеля, которые доставили в Израиль два месяца назад.

Как сообщает журналист КАН, кладбище было закрыто из-за розыскных операций, и власти не позволяют никому приблизиться к нему.


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