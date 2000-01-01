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Министр Новой Зеландии извинился за карту без Израиля 21.06 13:20   MIGnews.com

Министр Новой Зеландии извинился за карту без Израиля

Министр иммиграции Новой Зеландии написал израильскому послу в Веллингтоне, лично извинившись за карту на правительственном веб-сайте, на которой была изображена «Палестина» вместо Израиля.

«Я могу заверить вас, что информационный бюллетень не отражает политику правительства Новой Зеландии, – написал министр Иэн Лис-Гэллоуэй в письме послу Израиля в Новой Зеландии Ицхаку Гербергу. – Карта была явно неточной и не обозначала Государство Израиль, как должна».

Лис-Гэллоуэй также написал: «Я приношу извинения за нанесенное оскорбление и заверяю вас, что были приняты немедленные меры для исправления ситуации».

В информационном бюллетене на официальном правительственном веб-сайте Иммиграционной службы Новой Зеландии, содержащем информацию о палестинских иммигрантах в Новую Зеландию, Восточный Иерусалим также обозначен как «столица Государства Палестина». Там тоже не было упоминания о палестинском терроризме, но информация на странице гласила, что Израиль проводил «массовые репрессии против палестинцев» во время Второй интифады.

После шквала жалоб в социальных сетях веб-страница была удалена, хотя скриншоты остались.


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