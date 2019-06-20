21.06 10:42 MIGnews.com

Нетаниягу призывает поддержать США против агрессии Ирана

In the last 24 hours, Iran has intensified its aggression against the United States and against all of us. I repeat my call for all peace-loving countries to stand by the United States in its effort to stop Iranians’ aggression. Israel stands by the United States on this. pic.twitter.com/dansjewMrU — PM of Israel (@IsraeliPM) June 20, 2019

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в четверг, 20 июня, призвал международное сообщество поддержать Соединенные Штаты против Ирана, поскольку между двумя странами обострилась напряженность после того, как американский беспилотник был сбит иранцами.«За последние 24 часа Иран усилил агрессию против Соединенных Штатов и против всех нас. И я повторяю свой призыв ко всем миролюбивым странам поддержать Соединенные Штаты в их усилиях по прекращению иранской агрессии, – говорится в заявлении Нетаниягу. – Израиль поддерживает Соединенные Штаты в этом вопросе».Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку», сбив американский военный беспилотник, который, по словам Тегерана, выполнял шпионскую миссию над его территорией, в рамках инцидента, вызвавшего опасения возникновения более широкого военного конфликта на Ближнем Востоке.На вопрос, как США отреагируют, Трамп сказал журналистам: «Вы узнаете».Сейчас же Дональд Трамп считает данный инцидент «непреднамеренной ошибкой».