К 2100 году на планете перестанет расти население

До XXII века население Земли перестанет увеличиваться.
К 2100 году население мира достигнет почти 11 млрд людей. Сейчас оно насчитывает более 7 млрд. Затем перестанет расти по причине низкой рождаемости. Об этом свидетельствует отчет Организации Объединенных Наций, передает Mir.24.tv.
Средний возраст населения до 2100 года возрастет до 42 лет. Сегодня он составляет 31 год. Африка станет единственным регионом, где население заметно увеличится до конца столетия. В Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии людей будет становится больше, но темпы увеличения населения будут ниже, чем в африканских странах, В Европе и Южной Америке - сократится.
Населения Азии станет больше к 2055 году, а затем начнет снижаться. В Северной Америке - расти за счет миграции. Индия превзойдет Китай как самая густонаселенная страна мира к 2027 году.
Согласно статистическим данным, на начало 2019 года население России составляет почти 147 млн, Украины – более 42 млн, Израиля – около 9 млн.