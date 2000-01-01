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Голодовка Рэтклиффа мешает работе посольства – Иран 21.06 10:07   MIGnews.com

Голодовка Рэтклиффа мешает работе посольства – Иран

Голодовка Ричарда Рэтклифа у посольства Ирана в Лондоне делает работу самого посольства невозможной и оказывает давление на дипломатический персонал, заявил посол Ирана в Великобритании.

Рэтклифф, муж заключенной в тюрьму обладающей иранско-британским гражданством Назанин Загари-Рэтклифф, начал протест в минувшие выходные и был посещен растущим числом членов семьи, сторонников и политиков, включая депутатов Шотландской национальной партии и заместителя лидера лейбористов Тома Уотсона.

Уставший, но в хорошем настроении, окруженный цветами и вывесками, Рэтклиф сказал в четверг, что будет продолжать, по крайней мере, до выходных. После того, как он поговорит со своей женой о последующих шагах, которые она хочет, чтобы он сделал.

Он сказал, что иранцы решили установить два больших рифленых железных барьера перед входом в посольство напротив Гайд-парка. Посол, Хамид Бейдинеджад, сказал, что они были разработаны, чтобы оградить персонал от съемок.

В качестве мести за протест, часть дипломатической защиты, предоставленной британскому посольству в Тегеране, была удалена.

Уотсон выразил солидарность с Рэтклиффом. «Его семья попала в ужасную геополитическую игру», - сказал он. «Я призываю иранское правительство помочь снизить эскалацию военной напряженности и освободить Назанин как акт человечности».

Загари-Рэтклифф отбывает пятилетний срок за шпионаж и проводит голодовку в Тегеране в знак протеста против ее условий.


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