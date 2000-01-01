21.06 09:31 MIGnews.com

Продажа Британского оружия Саудовской Аравии незаконна

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Британские продажи оружия Саудовской Аравии были признаны незаконными апелляционным судом в критическом решении, в котором также обвинялись министры в игнорировании авиаударов, в результате которых погибли мирные жители в Йемене.Три судьи заявили, что тайное решение, принятое в 2016 году, привело их к выводу о том, что Борис Джонсон, Джереми Хант и Лиам Фокс и другие ключевые министры незаконно подписали соглашение об экспорте оружия без надлежащей оценки риска для гражданских лиц.Сэр Теренс Этертон, начальник судебных архивов, заявил во вторник, что министры «не сделали никаких окончательных оценок того, совершала ли коалиция под руководством Саудовской Аравии нарушения международного гуманитарного права в прошлом, во время йеменского конфликта, и не предпринимали никаких попыток сделать это».В результате суд заявил, что процесс лицензирования экспорта Великобритании был «неправильным по закону в одном существенном отношении», и приказал Фоксу, министру международной торговли, провести немедленный пересмотр сделок с оружием Саудовской Аравии на сумму не менее 4,7 млрд. фунтов стерлингов.