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22.06 06:13   MIGnews.com

Британия: определены два кандидата на пост премьера

По результатам голосования представителей британского парламента, главными претендентами на пост главы Консервативной партии и Правительства Объединенного королевства стали глава МИД Джереми Хант и экс-глава МИД Борис Джонсон.

В ходе пятого тура, который состоялся вечером 20 июня, 160 депутатов отдали свои голоса за Джонсона. В то же время его главный конкурент, Хант, получил 77 голосов. Из гонки выбыл третий кандидат, министр по делам экологии Майкл Гоув, набравший 75 голосов, пишет BBC.

Теперь, когда определились два главных конкурента, Хант и Джонсон примут участие в серии встреч или дебатов, чтобы попытаться убедить членов Консервативной партии в собственной компетенции и профессионализме.



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