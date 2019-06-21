В ЕС не избрали нового главу Европейской комиссии

В ходе саммита Европейского совета лидерам Евросоюза не удалось избрать нового главу Европейской комиссии. Повторное заседание назначено на 30 июня, рассказал глава Евросовета Дональд Туск.
В результате дискуссий никому из кандидатов не удалось набрать большинство голосов.
"В Европейском совете было проведено всестороннее обсуждение кандидатур, с учетом моих консультаций и заявлений, прозвучавших в Европейском парламенте. Ни один из кандидатов не набрал большинства. Консультации будут продолжены, в том числе с Европейским парламентом", – заявил Туск.