28 июня, при участии ЕС, обсудят ядерный вопрос Ирана
28 июня, в Вене, Европейский Союз будет председательствовать на встрече стран, подписавших ядерную сделку с Ираном.
Помимо ЕС, во встрече примут участие высокопоставленные представители из Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана, говорится в заявлении.
Встреча была созвана "с намерением обеспечить дальнейшее осуществление" иранской ядерной сделки, которая подвергается все большему давлению с тех пор, как Соединенные Штаты вышли из соглашения в прошлом году, пишет Ynetnews.
В заявлении говорится, что на совещании будут предприняты попытки решить "проблемы, возникающие в связи с отменой и повторным введением санкций со стороны Соединенных Штатов в отношении Ирана". Присутствующие также обсудят заявление Ирана в начале этой недели о том, что Иран нарушит ограничения.