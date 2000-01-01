Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











28 июня обсудят ядерный вопрос Ирана - председательствует ЕС 21.06 18:52   MIGnews.com

28 июня, при участии ЕС, обсудят ядерный вопрос Ирана

28 июня, в Вене, Европейский Союз будет председательствовать на встрече стран, подписавших ядерную сделку с Ираном.

Помимо ЕС, во встрече примут участие высокопоставленные представители из Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана, говорится в заявлении.

Встреча была созвана "с намерением обеспечить дальнейшее осуществление" иранской ядерной сделки, которая подвергается все большему давлению с тех пор, как Соединенные Штаты вышли из соглашения в прошлом году, пишет Ynetnews.

В заявлении говорится, что на совещании будут предприняты попытки решить "проблемы, возникающие в связи с отменой и повторным введением санкций со стороны Соединенных Штатов в отношении Ирана". Присутствующие также обсудят заявление Ирана в начале этой недели о том, что Иран нарушит ограничения.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:10
Ответ из России - нет грузинским продуктам и курортам
18:15
Взрыв в мечети Багдада: 7 жертв и более 20 пострадавших
17:56
Зариф: Части сбитого беспилотника находятся в руках Ирана
17:35
Хания вновь обвиняет Израиль
17:05
Нефть подорожала после того, как иранцы сбили дрон
16:42
Британия призывает Иран и США к деэскалации
16:32
Женщину, убившую мужа-насильника, освободили через 18 лет
15:43
«Саакашвили пытается дестабилизировать ситуацию в стране»
15:35
Иран готовит запасной вариант
14:32
Саар – предпочтительный кандидат для избирателей Ликуда
14:00
Самолетом авиакомпании Эль-Аль прибыл мужчина с корью
13:50
Нетаниягу вручил премию "Берешит" Роберту Крафту
13:45
Президент Грузии жестко высказаласть о ситуации в стране
13:35
НАТО следует опасаться ЗРК С-400
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus