21.06 17:05 MIGnews.com

Нефть подорожала после того, как иранцы сбили дрон

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Сегодня нефть марки Brent подорожала на 1,02 доллара, или на 1,6%, до 65,47 доллара за баррель. Глобальный ценовой ориентир подскочил на 4,3% в четверг и вырос примерно на 6% за неделю.Сырая нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 58 центов, или на 1%, до 57,63 доллара за баррель. Американские индексы выросли на 5,4% в четверг и увеличились на 10% на этой неделе.“Цены на сырую нефть начали резко расти ввиду усиления напряженности на Ближнем Востоке после того, как Иран сбил американский беспилотник в “международном воздушном пространстве” как утверждает США”, – сказал аналитик инвестиционного банка Jefferies Джейсон Гаммель.