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Россия выпустит 100 белух и косаток из “китовой тюрьмы” 22.06 04:00   MIGnews.com

Россия выпустит 100 белух и косаток из “китовой тюрьмы”

Россия начала процесс освобождения почти 100 косаток и белух, которые в течение нескольких месяцев содержались в так называемой “китовой тюрьме” на востоке страны. Процесс был запущен после международного протеста и вмешательства президента России Владимира Путина.

Об этом сообщил государственный телевизионный репортер во время прямой трансляции вопросов и ответов Путина в четверг. Репортер заявил, что операция по освобождению началась непосредственно перед началом трансляции.

Отловом китов занималось четыре частные компании. Каждая из них имела отношению к одному и тому же человеку. Компании использовали лазейки в российском законодательстве, чтобы получить разрешения на ловлю животных, а затем продать их в Китай, где они должны были провести всю свою жизнь, выступая в дельфинариях.


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