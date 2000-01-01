21.06 11:02 MIGnews.com

Израиль опасается того, что США не ответят на сбитый дрон

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Как сообщил 13-й канал в четверг, израильские чиновники считают, что Иран сбил беспилотник для того, чтобы проверить решительность администрации Трампа.В четверг Трамп заявил, что инцидент мог быть ошибкой, “самодовольством и глупостью” со стороны какого-нибудь иранского военного. Он подчеркнул, что ему “трудно поверить, что такое действие было намеренным”.Высокопоставленные израильские чиновники опасаются, что данные комментарии могут побудить Тегеран усилить атаки.Вопросы, вызывающие обеспокоенность Израиля, будут подняты во время переговоров по региональной безопасности и Ирану между советниками по национальной безопасности из Израиля и США. Встреча пройдет в Иерусалиме, в ней примет участие представитель России.