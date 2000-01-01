21.05 09:05 MIGnews.com

Ямина и НДИ объединяют силы в оппозиции

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Согласно сообщению в Кан Решет Бет, партии "НДИ" и "Ямина" решили объединить свои силы в оппозиции в противовес влиянию Объединенного арабского списка."Ямина" и "НДИ" вместе составляют 12 мест (у Объединенного арабского списка - 15). Этим шагом две правые партии попытаются помешать оппонентам предпринимать определенные инициативы, а также сделают все возможное, чтобы их назначали в комитеты, в которых разрешено заседать оппозиционным депутатам.Скорее всего, они также выступят с различными предложениями, например, связанными с применением суверенитета и урегулирования в Иудее и Самарии.Другая причина - попытка заставить партию Еш Атид считаться с их политической силой. Лидер Еша Атид, Яир Лапид, является главой оппозиции.