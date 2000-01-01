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Норвежский закон: в Кнессет пройдут три депутата оппозиции 21.05 07:25   MIGnews.com

Норвежский закон: в Кнессет пройдут три депутата оппозиции

Бывший глава канцелярии премьер-министра Натан Эшель сообщил газете Маарив о том, что Ликуд не желает ставить на голосование новую версию “норвежского закона” из-за того, что в результате его принятие в Кнессет пройдут три члена оппозиции - представители партий Еша Атид и Телем.

Комитет Кнессета по регламенту проголосовал девятью  голосами против пяти о том, что закон будет представлен на рассмотрение пленума.  В случае, если закон будет принят, в Кнессет пройдут два лоялиста Ганца из партии Кахоль Лаван, два человека Яира Лапида из партии Еш Атид, и один представитель партии Моше Яалона Телем.


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