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Ганц расстроил Нетаниягу 21.05 07:03   MIGnews.com

Ганц расстроил Нетаниягу

Израильские СМИ сообщают о первом конфликте главы правительства Биньямина Нетаниягу с “альтернативным премьер-министром” Бени Ганцем.

Журналисты 13-го канала сообщают о том, что Нетаниягу жалуется на то, что Ганц “ткнул его пальцем в глаз”. Причиной расстройства Нетаниягу стало интервью Ганца 12-му каналу израильского ТВ. Ганц заявил журналистам, что именно Нетаниягу был инициатором параграфа коалиционного соглашения, согласно которому государство гарантирует финансирование резиденций и персонала обоих премьеров.

Источники в Ликуде сообщили о том, что в тот момент, когда Ганц станет премьером, государство возьмет на себя финансирование всех расходов в его доме в Рош Ха Аин - вместе с персоналом, уборкой и охраной.

Нетаниягу также не понравилось заявление Ганца о том, что он не будет пытаться обойти решение БАГАЦа  о запрещении Нетаниягу находиться на посту “заменяющего премьер-министра” в случае, если такое решение будет принято. Между тем, “советник Ганца Ронен Цур в интервью радио Галей ЦАХАЛ сообщил о том, что ожидает, что Ганц станет премьером раньше, чем ноябрь 2021 года из-за криминальных разбирательств Нетаниягу.

Пресс-представитель Ликуд заявил: "Цур должно быть перегрелся. Ему следует выпить холодной воды”.

между тем, в Кахоль Лаван обиделись на Ликуд из-за переноса голосования по “новому норвежскому закону” на следующую неделю. Причиной переноса стали технические разногласия по комитетам Кнессета. В Ликуде заявили, что законопроект не будет ставиться на голосование потому, что не сформированы профильные комитеты Кнессета.

В Еш Атид, между тем, выразили удовлетворение всвязи с переносом голосования по законопроекту, и заявили: “Неважно по какой причине голосование отложено, мы счастливы, что закон, предусматривающий разбазаривание 100 миллионов шекелей не был поставлен на голосование”.


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