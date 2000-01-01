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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:22.05 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

"У Мандельблитта остались только две альтернативы" Хаим Шайн опубликовал статью “Мандельблитта остались только два трудных выбора”, в которой утверждает, что юридический советник должен или опубликовать записи в рамках “дела Харпаза” - или уйти в отставку.

Ганц расстроил Нетаниягу Израильские СМИ сообщают о первом конфликте главы правительства Биньямина Нетаниягу с "альтернативным премьер-министром" Бени Ганцем. По словам журналистов, премьер-министр жалуется на то, что председатель "Кахоль Лаван" "ткнул его пальцем в глаз".

Израильские сайты подверглись массовой хакерской атаке В четверг, 21 мая, несколько израильских веб-сайтов подверглись кибератаке с антиизраильским видео и заявлением "Обратный отсчет уничтожения Израиля начался давно" на иврите и английском языке. Видео появляется вместо сайта.

Эпидемия коронавируса ударит по зарплате в Израиле Эпидемия коронавируса ударит по росту заработной платы в Израиле, чему способствует значительный рост безработицы.

ПА хочет и дальше координировать действия с Израилем Несмотря на объявление о разрыве всех связей с Израилем, сделанное главой администрации Палестинской автономии Махмудом Аббасом, ПА намерена и дальше сотрудничать с официальным Иерусалимом в сфере безопасности.


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