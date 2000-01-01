Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
"У Мандельблитта остались только две альтернативы" Хаим Шайн опубликовал статью “Мандельблитта остались только два трудных выбора”, в которой утверждает, что юридический советник должен или опубликовать записи в рамках “дела Харпаза” - или уйти в отставку.
Ганц расстроил Нетаниягу Израильские СМИ сообщают о первом конфликте главы правительства Биньямина Нетаниягу с "альтернативным премьер-министром" Бени Ганцем. По словам журналистов, премьер-министр жалуется на то, что председатель "Кахоль Лаван" "ткнул его пальцем в глаз".
Израильские сайты подверглись массовой хакерской атаке В четверг, 21 мая, несколько израильских веб-сайтов подверглись кибератаке с антиизраильским видео и заявлением "Обратный отсчет уничтожения Израиля начался давно" на иврите и английском языке. Видео появляется вместо сайта.
ПА хочет и дальше координировать действия с Израилем Несмотря на объявление о разрыве всех связей с Израилем, сделанное главой администрации Палестинской автономии Махмудом Аббасом, ПА намерена и дальше сотрудничать с официальным Иерусалимом в сфере безопасности.