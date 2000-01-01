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Нетаниягу встретился с греческим коллегой | Фото: Коби Гидеон, GPO21.05 20:21   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с греческим коллегой

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел из своей канцелярии в Иерусалиме виртуальную праздничную встречу в режиме видеоконференции с коллегой из Греции Кириакосом Мицотакисом.

Переговоры состоялись по случаю 30-летия установления израильско-греческих отношений.

Премьер-министр Греции Мицотакис поздравил премьер-министра Нетаниягу с формированием правительства. Лидеры обсудили совместные усилия по возобновлению полётов между двумя странами и связанные с этим меры безопасности.

Нетаниягу встретился с греческим коллегой | Фото: Коби Гидеон, GPO

"У нас есть огромное желание посещать Грецию. Мы хотим возобновить полеты и туристические отношения со странами, которые находятся в схожем положении с нашим, среди которых Греция, и работаем над этим сейчас. Надеюсь, что в скором времени мы сможем это реализовать. Это первые хорошие новости, которыми я могу с вами поделиться", – сказал Нетаниягу.

Лидеры также обсудили продвижение проекта прокладки газопровода East-Med между Израилем и странами Европы, укрепление сотрудничества в сфере безопасности, высоких технологий и в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Более того, они договорились о проведении при первой же возможности межправительственного саммита (G2G) в Иерусалиме.

Нетаниягу отметил историческую роль экс-премьер-министра Греции Константиноса Мицотакиса, отца Кириакоса Мицотакиса, который привел 30 лет назад к установлению отношений с Израилем в полном объеме.

Фото: Коби Гидеон, GPO.


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