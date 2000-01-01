21.05 19:37 MIGnews.com

"У Мандельблитта остались только две альтернативы"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Хаим Шайн опубликовал статью “Мандельблитта остались только два трудных выбора” в газете Исраэль Ха Йом.Шайн утверждает, что юридический советник должен или опубликовать записи в рамках “дела Харпаза” - или уйти в отставку.Шайн пишет, что у юридического советника правительства Авихая Мандельблитта остались только два выбора - и оба плохие. Дело Ашкенази-Мандельблитта отказывается “увянуть” и уйти с повестки дня. У народа создалось ощущение того, что израильская юридическая система действительно “упала ниже планки” и доверие к ней - самое низкое за всю историю государства.Человек в статусе Мандельблитта должен быть свободен от любой тени подозрения. Нет такого алкоджеля в мире, который может отмыть его руки в случае, если они запятнаны.Главным интересом Мандельблитта должна быть публикация записей его разговоров с Габи Ашкенази. Нельзя их прятать и нельзя прятаться за отговорками, недостойными должности юридического советника. записи продолжат преследовать и его, и всех, кто причастен к этому делу. Только легковерные удовлетворятся тем, что записи прослушают судьи Верховного Суда. У народа есть право знать содержание этих записей. Есть эти записи, и они могли повлиять на решения в отношении Нетаниягу.Бывший министр юстиции Моше Нисим, давно ушедший из политической жизни, был членом комитета по назначению судей, и рекомендовал Мандельблитта на должность. В недавнем интервью он рассказал, что членам комитета не рассказали о содержании этих записей. Нисим подчеркнул, что если бы он знал в тот момент о содержании записей, его решение было бы другим.Запрет на публикации записей не может оказаться “стеной защиты” для юридического советника, и не может остановить нарастающих призывов о его отставке. В дополнение к этому, существует обоснованное подозрение в том, что существует связь между содержанием записей и тем, как относится Мандлеьблитт к премьер-министру.Отношение к премьер-министру не может отличаться от отношения к любому другому гражданину, оказавшемуся под следствием. Очень большое количество израильтян уверенов том, что расследования, сливы и обвинения являются средствами кампании по замене правительства недемократическим путем. И определенно, трудно рассчитывать на справедливость для Нетаниягу от правоохранительной системы , которая покрывает своих любимцев и является пленницей враждебных медиа.Я надеюсь, что судьи не будут прислушиваться к фоновым шумам, и не оправдают ожиданий медиа. Моя надежда на то, что доказательства будут приняты, и будут учтены, что решение будет вынесено справедливо и честно, и народ убедится в том, что речь идет о честном суде.