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Встреча Нетаниягу и Ганца завершена: что обсуждали | Фото:21.05 19:14   MIGnews.com

Встреча Нетаниягу и Ганца завершена: что обсуждали

Вечером, 21 мая, завершилась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Бенни Ганца.

О результатах переговоров сообщили в совместном заявлении "Ликуд" и "Кахоль Лаван".

Уточняется, что встреча прошла в позитивной и деловой атмосфере. Стороны обсудили различные вопросы, которые должны стоять на повестке дня, и подготовку к заседанию правительства, которое состоится на следующей неделе.

Это была первая встреча Нетаниягу и Ганца после приведения нового правительства к присяге. Она состоялась в свете напряженности между членами коалиции.


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