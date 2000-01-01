21.05 19:14 MIGnews.com

Встреча Нетаниягу и Ганца завершена: что обсуждали

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Вечером, 21 мая, завершилась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Бенни Ганца.О результатах переговоров сообщили в совместном заявлении "Ликуд" и "Кахоль Лаван".Уточняется, что встреча прошла в позитивной и деловой атмосфере. Стороны обсудили различные вопросы, которые должны стоять на повестке дня, и подготовку к заседанию правительства, которое состоится на следующей неделе.Это была первая встреча Нетаниягу и Ганца после приведения нового правительства к присяге. Она состоялась в свете напряженности между членами коалиции.