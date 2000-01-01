Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Речь Нетаниягу в честь погибших евреев из Эфиопии | Фото: Амос Бен-Гершом, GPO21.05 20:59   MIGnews.com

Речь Нетаниягу в честь погибших евреев из Эфиопии

В четверг, 21 мая, премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял участие в церемонии памяти евреев из Эфиопии, погибших по пути в Израиль, которая состоялась в Иерусалиме на горе Герцля.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.

"Я очень горд возглавлять правительство, в котором впервые евреи из эфиопской общины занимают посты министра и замминистра. Вы знаете, что мы начали работать вместе пять лет назад, когда я создал комиссию министров по продвижению интеграции в израильское общество выходцев из Эфиопии. Мы многого достигли, и продолжим эту работу. То, что вы находитесь здесь и на таких постах, это веха в истории еврейского народа и Израиля, и это предзнаменование. Желаю удачи на вашем пути", – сказал Нетаниягу.

Он обратился к старейшинам, семьям погибших, друзьям семьи Менгисту, которые желают возвращения Аверы в Израиль.

"Мы не прекращаем нашей священной задачи вернуть всех пленных и пропавших без вести, и Аверу в том числе. Мы постоянно занимаемся этими вопросами, и в эти дни тоже. В нынешнем году мы проводим эту важную церемонию в ограниченном формате из-за коронавируса. Но с нами в сердце и душе все братья и сёстры – члены эфиопской общины. Вы во всех поколениях хотели обнять Иерусалим, и Иерусалим обнимает вас, нынешнее поколение, израильский народ обнимает вас", – подчеркнул Нетаниягу.



По словам главы правительства, он восхищен тем длительным путем, который они прошли.

"Сионистский путь длинной в поколения, из Эфиопии в Израиль. Вы сохраняли еврейский огонь в течении 2500 лет, и видели в Иерусалиме вершину вашей жизни. Иерусалим был вашей мечтой и поддержкой в тяжкие времена", – констатировал премьер-министр.

Фото: Амос Бен-Гершом, GPO.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:36
Эдельштейн: разрешить собрания по 50 человек в помещениях
20:21
Нетаниягу встретился с греческим коллегой
20:07
Угрозы Хаменеи сродни планам нацистов
19:57
Опровергнута информация о заражении в детсаду в Тель-Авиве
19:56
Загадочные подземные камеры найдены под Стеной Плача
19:50
В Израиле – 279 жертв COVID-19, 16683 зараженных
19:35
Израиль сорвал поставку в Газу крупной партии наркотиков
19:14
Встреча Нетаниягу и Ганца завершена: что обсуждали
19:03
Тель-Авив: зараженная воспитательница детсада – здорова
18:42
ПА хочет и дальше координировать действия с Израилем
18:21
Сирия должна Ирану $30 млрд за защиту режима Башара Асада
18:00
Бней-Брак: озвучена дата открытия школ и детсадов
17:39
Россия предложила стать посредником в переговорах США и ПА
17:18
Хочу сделать страну лучше: Гади Айзенкот идет в политику
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  