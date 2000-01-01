21.05 20:59 MIGnews.com

Речь Нетаниягу в честь погибших евреев из Эфиопии

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В четверг, 21 мая, премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял участие в церемонии памяти евреев из Эфиопии, погибших по пути в Израиль, которая состоялась в Иерусалиме на горе Герцля.Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства."Я очень горд возглавлять правительство, в котором впервые евреи из эфиопской общины занимают посты министра и замминистра. Вы знаете, что мы начали работать вместе пять лет назад, когда я создал комиссию министров по продвижению интеграции в израильское общество выходцев из Эфиопии. Мы многого достигли, и продолжим эту работу. То, что вы находитесь здесь и на таких постах, это веха в истории еврейского народа и Израиля, и это предзнаменование. Желаю удачи на вашем пути", – сказал Нетаниягу.Он обратился к старейшинам, семьям погибших, друзьям семьи Менгисту, которые желают возвращения Аверы в Израиль."Мы не прекращаем нашей священной задачи вернуть всех пленных и пропавших без вести, и Аверу в том числе. Мы постоянно занимаемся этими вопросами, и в эти дни тоже. В нынешнем году мы проводим эту важную церемонию в ограниченном формате из-за коронавируса. Но с нами в сердце и душе все братья и сёстры – члены эфиопской общины. Вы во всех поколениях хотели обнять Иерусалим, и Иерусалим обнимает вас, нынешнее поколение, израильский народ обнимает вас", – подчеркнул Нетаниягу.По словам главы правительства, он восхищен тем длительным путем, который они прошли."Сионистский путь длинной в поколения, из Эфиопии в Израиль. Вы сохраняли еврейский огонь в течении 2500 лет, и видели в Иерусалиме вершину вашей жизни. Иерусалим был вашей мечтой и поддержкой в тяжкие времена", – констатировал премьер-министр.Фото: Амос Бен-Гершом, GPO.