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Петиция за допуск женщин к службе в элитных подразделениях | Фото:21.05 12:11   MIGnews.com

Девушки требуют от БАГАЦа чтобы их взяли в Сайерет Маткаль

Четыре женщины подали петицию в БАГАЦа с просьбой разрешить им служить в элитных подразделениях ЦАХАЛа, которые в настоящее время доступны только для мужчин.

Петиция, поданная против министра обороны и вооруженных сил Бенни Ганца, требует, чтобы женщинам было разрешено присоединиться к любому подразделению ЦАХАЛа, включая элитное подразделение Сайерет Маткаль, элитные силы специальных операций Генерального штаба, подразделение 12 военно-морского флота "Шайетт" и тайное противодействие терроризму.

Петицию подали Мика Кляйгер, Мор Лидани, Гали Нашри и Амар Сария, в которой указали, что подобный запрет "неправильный, противоречит закону и принципу равенства".

Адвокаты девушек добавили, что "несмотря на то, что армия привержена принципу равенства и недискриминации по признаку пола, она отказывается набирать женщин в качестве бойцов в элитных подразделениях Армии Обороны Израиля, не задаваясь вопросом, оправдывает ли пол отсутствие у этих женщин возможности претендовать на эти роли."

По мнению девушек, роли, предлагаемые женщинам армией, представляют собой "позолоченные клетки, позволяющие похвастаться вовлечением женщин в боевые роли". В январе 2020 года ЦАХАЛ расширил пилотную программу, позволяющую женщинам поступать в танковый корпус в ответ на аналогичную петицию.


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