21.05 11:36 MIGnews.com

Дуди Амсалем: Записи подтверждают - Манедльблитт преступник

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Член Кнессета Дуди Амсалем (Ликуд) атаковал юридического советника правительства Авихая Мандельблитта в интервью радио Галей Цахал.Амсалем сказал: “На основании записей (разговоров Манедльблитта в рамках дела Харпаза) нет никаких сомнений в том, что Мандельблитт - преступник. Все что произошло, необходимо расследовать. Нет никаких сомнений в том, что он препятствовал следствию. Речь не идет о “нормальной” попытке, том, чему учат на курсах следователей. Он в реальности работал с командой следователей, и он подрывал следствие изнутри. Это самое серьезное препятствие, которое только может быть. Люди слышат эти записи. Не надо быть профессорами и интерпретаторами. Я в состоянии понять простой иврит”.