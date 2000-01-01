Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












21.05 11:36   MIGnews.com

Дуди Амсалем: Записи подтверждают - Манедльблитт преступник

Член Кнессета Дуди Амсалем (Ликуд) атаковал юридического советника правительства Авихая Мандельблитта в интервью радио Галей Цахал.

Амсалем сказал: “На основании записей (разговоров Манедльблитта в рамках дела Харпаза) нет никаких сомнений в том, что Мандельблитт - преступник. Все что произошло, необходимо расследовать. Нет никаких сомнений в том, что он препятствовал следствию. Речь не идет о “нормальной” попытке, том, чему учат на курсах следователей. Он в реальности работал с командой следователей, и он подрывал следствие изнутри. Это самое серьезное препятствие, которое только может быть. Люди слышат эти записи. Не надо быть профессорами и интерпретаторами. Я в состоянии понять простой иврит”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:35
Амсалем: Мандельблит - предполагаемый преступник
11:19
Иранские танкеры получат военное сопровождение
11:09
Израильские сайты подверглись массовой хакерской атаке
10:57
Вспышка коронавируса в детском саду в северном Тель-Авиве
10:26
Тело убитой в Бат Яме разрубили на части и выкинули в мусор
10:20
"Только над русскими можно так издеваться"
10:05
Израиль: широкомасштабное тестирование на антитела
09:45
Кабаны атакуют Хайфу  
09:31
Глава МО РФ Сергей Шойгу отмечает юбилей
09:14
Арабская пальба в Иерусалиме: тяжело ранена 4-летняя
09:05
Ямина и НДИ объединяют силы в оппозиции
08:46
Израиль: министр родила после приведения к присяге
08:36
Петах-Тиква: "русскую" девочку заставили снять платье
08:08
Вспышка коронавируса в Иордании и Египте
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  